Французская Louis Vuitton анонсировала смарт-часы Tambour Horizon

Известная компания Louis Vuitton «отметилась» анонсом своих первых смарт-часов - Tambour Horizon.
Новинка относится к классу премиум.
Среди особенностей продукта – сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 390х390 точек.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon Wear 2100.
Отдельно отмечены адаптеры Bluetooth и Wi-Fi.
Кроме всего прочего, производитель упоминает о ряде сенсоров, которые реализовывают функции трекера.
Работает новинка под управлением Android Wear 2.0.
Эти часы, согласно официальным данным, пользователь может подключать к Android-смартфонам, а также «умным» телефонам под управлением iOS.
Автономность на одном заряде – 22 часа.
Стоимость аппарата в рознице весьма внушительная - $2400.
Прием предварительных заказов уже начался.