Французская Louis Vuitton анонсировала смарт-часы Tambour Horizon

17 июля 2017, 10:50

Известная компания Louis Vuitton «отметилась» анонсом своих первых смарт-часов - Tambour Horizon.



Новинка относится к классу премиум.



Среди особенностей продукта – сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 390х390 точек.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon Wear 2100.



Отдельно отмечены адаптеры Bluetooth и Wi-Fi.



Кроме всего прочего, производитель упоминает о ряде сенсоров, которые реализовывают функции трекера.



Работает новинка под управлением Android Wear 2.0.

Эти часы, согласно официальным данным, пользователь может подключать к Android-смартфонам, а также «умным» телефонам под управлением iOS.Автономность на одном заряде – 22 часа.Стоимость аппарата в рознице весьма внушительная - $2400.Прием предварительных заказов уже начался.