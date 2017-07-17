17 июля 2017, 10:50

Французская Louis Vuitton анонсировала смарт-часы Tambour Horizon

Известная компания Louis Vuitton «отметилась» анонсом своих первых смарт-часов - Tambour Horizon.

Новинка относится к классу премиум.


Среди особенностей продукта – сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 390х390 точек.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon Wear 2100.

Отдельно отмечены адаптеры Bluetooth и Wi-Fi.

Кроме всего прочего, производитель упоминает о ряде сенсоров, которые реализовывают функции трекера.

Работает новинка под управлением Android Wear 2.0.

Эти часы, согласно официальным данным, пользователь может подключать к Android-смартфонам, а также «умным» телефонам под управлением iOS.

Автономность на одном заряде – 22 часа.

Стоимость аппарата в рознице весьма внушительная - $2400.

Прием предварительных заказов уже начался.
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