LG LM-W319 – новые смарт-часы с Wear OS

12 июня 2018, 12:15

FCC (Федеральная комиссия связи США) опубликовала некоторые подробности о новых смарт-часах южнокорейской LG, которые на данный момент проходят сертификацию.

Новинка фигурирует под кодовым именем LM-W319.Судя по всему, этот продукт LG получит 1,2-дюймовый дисплей. В качестве аппаратной платформы производитель обещает чип Snapdragon Wear 2100. Также отмечается наличие Bluetooth и Wi-Fi. Будет и блок сенсоров при помощи которых можно будет реализовать функции фитнес-трекера.По слухам, объем оперативной памяти составит 768 МБ, а встроенной пользовательской – 4 ГБ.Работать новинка будет под управлением Google Wear OS.Отдельно отмечена защита корпуса по стандарту IP68.В продаже девайс появится по цене от 300 до 400 долларов США. О дате анонса пока информации нет.