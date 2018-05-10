Смарт-часы LG LM-W315 одобрены FCC

10 мая 2018, 10:45

На официальном сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) «всплыла» информации о новых смарт-часах компании LG, которые пока что не были представлены официально.

Модель фигурирует под индексом LM-W315.Среди особенностей грядущей новинки отмечается поддержка сотовой связи. Работает аппарат под управлением Wear OS, ранее известной как Android Wear. Кроме того, в новинке появилась поддержка Bluetooth и Wi-Fi, стандартных для смарт-часов.По слухам, в качестве аппаратной основы внутри окажется Snapdragon 2100.