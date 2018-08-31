Skagen анонсировал смарт-часы Falster 2 с NFC и GPS

31 августа 2018, 13:45

Малоизвестный у нас датский бренд Skagen «отметился» анонсом своих новых смарт-часов - Falster 2.



Новинка получила минималистический дизайн.

Дисплей у Falster 2 - 1,19-дюймовый. Корпус защищен по стандарту IP67.Работает новинка под управлением Wear OS.Среди особенностей отмечается чип NFC.Отдельно упоминается навигация GPS. Есть также датчик сердечного ритма.В основе новинки - Snapdragon Wear 2100.Ориентировочная дата релиза – 12 сентября. Стоимость новинки - $275 в версии с кожаным ремешком или $295 за модификацию с металлическим браслетом.