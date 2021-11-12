Vivo скоро выпустит смарт-часы Watch 2 с поддержкой до трёх eSIM

12 ноября 2021, 12:15

В прошлом году китайская Vivo представила свои первые смарт-часы Vivo Watch. По всей видимости, компания готова выпустить новое поколение устройства.

В Сеть просочились изображения и ключевые технические характеристики грядущих смарт-часов, при этом ресурс ITHome сообщает, что изображения Vivo Watch 2 были получены из приложения Vivo Sports Health.

Судя по рендерам, дизайн новинки будет очень похож на дизайн оригинальных Vivo Watch. Изображения утекли в Сеть вскоре после публикации данных о сертификации грядущих смарт-часов китайским регулятором TENAA, которые раскрыли ключевые характеристики устройства. Vivo Watch 2 получат круглый OLED-экран, который увеличится по сравнению с оригинальной моделью. Предполагается, что корпус новинки получит диаметр 46 мм, по сравнению с 42 мм у прошлогодних смарт-часов. Vivo Watch предложат пользователям 501-мА·ч батарею, поддержку трёх eSIM и Bluetooth 5.1 для связи с другими устройствами.



Напомним, что прошлогодние часы оборудованы 226-мА·ч батареей, поддержкой Bluetooth 5.0 и NFC для бесконтактной оплаты. Устройство поддерживает целый ряд функций контроля за показателями здоровья, включая отслеживание уровня кислорода в крови и поддержку распознавания 11 типов физической активности. Часы могут похвастаться 1,19-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390 × 390 пикселей. Существует и увеличенная версия в 46-мм корпусе с 1,39-дюймовым дисплеем.



Vivo пока не анонсировала Watch 2, однако появление устройства в официальном приложении Vivo Sports Health, вероятно, свидетельствует о том, что его запуск состоится в ближайшее время.

(C) 3dnews.ru