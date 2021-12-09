Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite уже в Украине

9 декабря 2021, 13:15

Компания Xiaomi объявляет сегодня о старте продаж в Украине новых смарт-часов Redmi Watch 2 Lit

Новинка появится в магазинах с 8 декабря по рекомендованной розничной цене 1999 грн. Смарт-часы можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот, Eldorado и Эпицентр. Только 8 декабря Redmi Watch 2 Lite можно будет приобрести по акционной цене 1799 грн.

Redmi Watch 2 Lite имеют большой 1,55-дюймовый сенсорный дисплей, обеспечивающий отличный опыт просмотра; кроме того, часы предлагают более 100 цветных циферблатов для персонализации. Смарт-часы также дают возможность пользователям выбрать из более чем 100 режимов тренировок, среди которых 17 профессиональных и более 90 расширенных – для всех видов активностей в помещении и на свежем воздухе. Пользователи также могут воспользоваться функцией автоопределения режима. Смарт-часы также предлагают комплексные функции отслеживания здоровья, включая определение1 SpO2, контроль сердечного ритма, мониторинг сна и уровня стресса, дыхательные упражнения и отслеживание показателей женского здоровья.

Redmi Watch 2 Lite обеспечивают до 10 дней автономной работы для круглосуточного использования2 и выдерживают погружение в воду3 с давлением до 5 ATM, поэтому их можно носить под дождем, в душе или даже во время плавания.

В продажу часы поступят в трех цветах корпуса – черном, синем или бежевом – и с комплектным ремешком соответствующего цвета. Отдельно можно будет приобрести ремешки в трех дополнительных цветах – розовом, оливковом и коричневом.