Xiaomi C+86 Sport Watch – смарт-часы для спортсменов

31 июля 2019, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что компания Xiaomi готовит анонс новых смарт-часов - C+86 Sport Watch.



Грядущая новинка будет ориентирована на пользователей, ведущих активный образ жизни и спортсменов.

Среди особенностей будущей новинки – защищенный корпус, а также циферблат с хронографом. Кроме того, здесь же будет ручной секундумер.Корпус устройства реализован из полированной стали 316L.Циферблат надежно защищен от воздействий внешних источников при помощи минерального стекла.Часы выдерживают погружение на глубину до 30 метров.Из еще интересного, что также стоит отметить – использование в часах кварцевого механизма SEIKO, который гарантирует, что часы будут показывать точное время.Как скоро устройство появится в продаже, и в какую сумму будет оценено, пока не известно.