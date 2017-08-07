Apple Watch 3 будут обладать LTE

7 августа 2017, 10:15

Авторитетный Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщает о намеренье Apple уже до конца текущего года выпустить третье поколение своих смарт-часов – Watch.

Согласно информации источника, основная особенность девайса – возможность напрямую подключаться к сотовой сети, без необходимости в таком «посреднике», как iPhone.



Таким образом, новинка получит чип LTE, и будет способна самостоятельно выходить в сеть, а также выполнять подобные задачи без участия смартфона.



По слухам, поставщиком модемов в эти «часики» Apple станет компания Intel.



Релиз Watch 3 должен состояться осенью, однако более точной даты на этот счет пока нет.

















