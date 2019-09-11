Смарт-часы Apple Watch Series 5 представлены официально

11 сентября 2019, 1:37

Компания Apple анонсировала свои новые смарт-часы - Apple Watch Series 5.



Ключевая особенность новинки – всегда включенный экран. Несмотря на это одного 100%-нтного заряда встроенного аккумулятора должно хватать на полноценный рабочий день.

Имеющийся "на борту" LTPO-дисплей способен изменять частоту от 60 Гц до 1 Гц. Делается это с целью экономии заряда аккумулятора.Много внимания в новинке Apple приделали функциям здоровья. Так, "часики" получила поддержку международного номера вызова скорой помощи (в 150 странах). Кроме того, Apple рассказала, что теперь сотрудничает с ВОЗ и Мичиганским университетом, помогая им проводить исследования здоровья сердца при помощи данных с Apple Watch.Новинка получит стандартный алюминиевый корпус – все детали будут полностью перерабатываемыми. Кроме того, обещаны лимитированные версии в титановом и керамическом корпусах.В продаже новинка появится по цене от $399 – за простую версию и от $499 – за версию новинки с LTE.