Apple Watch Series 6: смарт-часы с технологиями из будущего

23 сентября 2020, 16:15

15 сентября команда из Купертино провела презентацию новых гаджетов. Во время анонса фанаты бренда увидели новые смарт-часы – Apple Watch 6.

Девайс выполнен в форм-факторе модели 4-го поколения и представлен двумя модификациями – с циферблатом на 40 и 44 м. К уже классическим вариантам расцветок (серый космос, розовое золото и серебро) дизайнеры добавили два новых – глубокий синий и яркий красный.

Кстати, Apple Watch Series 6 красного цвета или (PRODUCT) RED – особая модель. Часть средств, которые Apple выручит за продажу устройства, будут перечислены в фонд борьбы с COVID-19. Ранее средства перечислялись в фонд борьбы со СПИД и ВИЧ.

Кратко о технических характеристиках Apple Watch 6

Аксессуар стал не порядок мощнее по сравнению с предыдущими поколениями. За работоспособность смарт-часов отвечает чип S6. Новый процессор позволил увеличить производительность гаджета на 20%. Работа процессора базируется на техпроцессе, который используется для мобильного ЦП А13 Bionic – это 7-нанометровый техпроцесс от TSMC.

Из коробки Эпл Вотч 6 работают под управлением новой операционной системы watchOS 7. ОС во многом адаптирована под технические характеристики и функциональность смарт-часов.

У модели Retina дисплей с увеличенной яркостью. Экран по-прежнему поддерживает технологию Always On-Display и светится в 2,5 ярче даже в неактивном режиме, то есть когда рука с часами опущена вниз.

Интересные возможности Апл Вотч 6

Умные часы нового поколения получили улучшенную систему датчиков. Теперь гаджет предоставляет более точную информацию о состоянии здоровья пользователя, уровне физической активности и спортивных результатов.

Apple Watch 6 получили ряд новых функций, реализованных на аппаратном и программном уровне:

Определение количества кислорода в крови. Для этой опции предусмотрен отдельный датчик, расположенный на тыльной стороне корпуса. Он состоит из четырех фотодиодов и четырех светодиодных кластеров. Сенсор работает в паре с приложением «Кислород». Светодиоды излучают на сосуды свет, а фотодиоды замеряют интенсивность его отражения. В результате обработки данных, сенсор определяет уровень кислорода в крови, ориентируясь на ее цвет.

Мониторинг сна. Для Апл Вотч 6 разработано независимое приложение отслеживания сна. На основе собранных данных, утилита «Сон» дает рекомендации, которые помогают улучшить качество сна. Приложение также поможет выстроить идеальный режим сна и придерживаться его.

Контроль за качеством мытья рук. Как и приложение «Кислород», утилита появилась из-за распространения COVID-19. Смарт-часы автоматически определяют, когда руки пользователя намылены и ведут отсчет. Если пользователь моет руки меньше 20 секунд, система сигнализирует.

Стоимость Apple Watch Series 6

Цена аксессуара зависит от комплектации и размера. Гаджет можно приобрести с привычным ремешком или с новым монобраслетом в интернет магазине Фокстрот. Последний выполнен без пряжек и застежек. Дизайнеры представили две вариации – гладкую из мягкого силикона и фактурную из силиконовой нити.

Заявленная после презентации цена Apple Watch 6 – от 399$.