Gear Sport, Fit2 Pro и IconX (2018) – новые смарт-часы, браслеты и не только

31 августа 2017, 13:45

Samsung Electronics представила три новых носимых устройства: Gear Sport, стильные смарт-часы с расширенными спортивными функциями; Gear Fit2 Pro, усовершенствованный фитнес-браслет с водозащитой, GPS и продвинутым ПО для ещё более эффективных тренировок; и Gear IconX (2018), второе поколение инновационных беспроводных фитнес-наушников.

Новинки продуктовой линейки Samsung Gear были созданы, чтобы открывать новые возможности для пользователей и помогать придерживаться здорового и сбалансированного образа жизни.



Новые устройства выполняют целый ряд задач: от отслеживания уровня физической активности до напоминаний о правильном питании и режиме сна. «Нас вдохновляют обычные спортсмены – неважно, собираетесь ли вы на пробежку трусцой или тренируетесь для участия в следующем триатлоне. Мы стремимся создавать инновации и предоставлять пользователям выбор, поэтому наши носимые устройства помогают спортсменам с разными уровнями подготовки достигать поставленных целей. Пора избавиться от стереотипа, что фитнес-трекеры – сложные устройства, подходящие исключительно для самых интенсивных тренировок, – отметил Ди Джей Кох, президент подразделения Mobile Communications Samsung Electronics. – Новые носимые устройства Samsung Gear побуждают пользователей не ограничиваться фитнесом и наслаждаться активной, сбалансированной и полноценной жизнью».



Надежная защита от влаги: устройства получили водозащиту 5 АТМ (50 метров) и прекрасно подходят для использования в бассейне.

С новейшей программой для водных тренировок Speedo On от компании Speedo теперь можно отслеживать основные параметры: длину заплыва, среднюю скорость, стиль плавания и другие характеристики.

Апгрейд датчика сердечного ритма: отслеживание работы сердца в реальном времени, чтобы вы могли узнать свой пульс в любой ситуации, и в минуты отдыха, и на занятиях в спортзале.

Премиум-партнеры: мониторинг ежедневной активности удобен и прост как никогда благодаря партнерству с компанией Under Armour – речь о доступе к таким популярным в спортивной среде приложениям, как Under Armour Record, MyFitnessPal, MapMyRun и Endomondo.

Автоматическое определение активности: теперь эта функция работает ещё лучше во время динамических упражнений.

Персонализированная мотивация: вы можете составить собственный wellness-план с подходящими именно вам целями и уведомлениями.

Особые опции для девушек: для представительниц прекрасного пола предусмотрена возможность выбора модели с коротким ремешком для ещё более комфортного использования



Дизайнеры Samsung создали продукт, подчёркивающий стиль своего обладателя. Gear Sport будет доступен в синем и черном цветах, а яркие сменные ремешки великолепно подойдут для самых разных ситуаций – носите новые смарт-часы от Samsung как в тренаженом зале, так и на вечеринке с друзьями. Gear Sport – это персональный фитнес-коуч. С Gear Sport пользователи могут достигать поставленных фитнес-целей (например, проплывать за тренировку определенное расстояние), а также получать уведомления о правильном питании и советы по поддержанию физической формы. Смарт-часы Gear Sport разработаны в соответствии с военными стандартами и могут выдержать практически любые погодные условия. Модель обладает лаконичным круглым 1,2-дюймовым дисплеем, а улучшенный интерфейс позволяет легко просматривать информацию даже на ходу.

Использование в качестве универсального пульта управления – от переключения кадров в презентации до настройки очков виртуальной реальности Samsung Gear VR.



В дополнение к новым возможностям для плавания и отслеживания сердечного ритма, новый Gear Fit2 Pro получил усовершенствованные возможности аналитики активности: после занятий новый фитнес-браслет от Samsung покажет графики и карту территории, на которой проходили занятия, и проанализирует, насколько эффективно шла тренировка на каждом участке пройденного маршрута. Эти данные помогут пользователю найти подходящий темп и устанавливать цели. Изогнутый сенсорный 1,5-дюймовый Super AMOLED дисплей Gear Fit2 Pro c высоким разрешением позволяет легко читать уведомления и сообщения. Изысканный дизайн Gear Fit2 Pro, доступного в чёрно-красном цвете, способен сочетаться как со спортивной формой, так и с повседневной одеждой.



Беспроводные наушники Gear IconX (2018) позволяют слушать любимую музыку где угодно – стремитесь ли вы поднять настроение по дороге на работу или нуждаетесь в динамичном саундтреке для тренировки. Музыку можно слушать онлайн и оффлайн, скопировав песни со смартфона Samsung или с ПК, или же скачав любимые треки через Bluetooth. Новая модель доступна в черном цвете. Усовершенствованные аккумуляторы позволяют слушать музыку до 5 часов в режиме стриминга и до 7 часов в режиме соло, а во встроенной памяти наушников можно сохранять все любимые песни.