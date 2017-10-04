Поддержки iPhone у Samsung Gear Fit2 Pro пока нет

4 октября 2017, 10:45

Несмотря на то, что на момент анонса Gear Fit2 Pro Samsung задекларировала поддержку работы как со смартфонами на Android, так и «умными» телефонами под управлением iOS, на деле все оказалось не совсем так.

В Сети появились сообщения от пользователей на предмет того, что они не могут подключить Gear Fit2 Pro к своему iPhone.Немногим позже стала известна причина. На официальном форуме Samsung «всплыло» сообщение, в котором говорилось, что проблема заключается в отсутствии специального программного обеспечения в магазине App Store, необходимого для сопряжения подобного рода. Причина – данный пакет все еще проходит одобрение спецов Apple, и когда он появится в Samsung, сказать не могут.Напомним, что официальный анонс Samsung Gear Fit2 Pro состоялся на выставке IFA2017, которая проходила в Берлине с 1 по 6 сентября. Ключевая отличительная черта модели в сравнении с предшественником – защита корпуса от воды уровня 5 ATM. На деле это обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров.