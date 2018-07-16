Xiaomi Mijia Quartz Watch - 50-долларовые классические часы со смарт-функциями

16 июля 2018, 10:45

Буквально завтра китайская Xiaomi начнет продажи своих новых классических часов - Mijia Quartz Watch.

Новинка будет доступна в нескольких вариантах цветового решения – белый корпус с синим ремешком, серый корпус с таким же ремешком, а еще черный корпус с черным ремешком.Среди особенностей новинки отмечается встроенный модуль Bluetooth. Поддерживается возможность оповещения о различных событиях, к примеру, о входящих звонках. Кроме того, девайс «научен» считать количество сделанных шагов.Корпус устройства защищен от проникновения внутрь влаги.Ориентировочная стоимость данной модели - $50.