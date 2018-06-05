Официально представлены смарт-часы Huawei Watch 2 (2018)

Китайская Huawei «отметилась» анонсом своих новых смарт-часов Watch 2 (2018).
Новинка позиционируется как наследник прошлогодних Watch 2.
Девайс представлен в трех версиях – с поддержкой Bluetooth, 4G Edition со слотом под карты nano-SIM, а еще 4G eSIM Edition с электронной картой eSIM.
Новинка обладает двумя кнопками-коронками и шорткатами для быстрого доступа к спортивным или другим функциям. Вес устройства – 57 грамм.
Корпус новинки защищен по стандарту IP68.
Диагональ дисплея – 1,2 дюйма, а его разрешение 390х390 точек.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 2100 + 4 ГБ встроенной памяти и 768 МБ оперативной.
Емкость аккумулятора – 420 мАч.
Отдельно отмечена поддержка NFC, GPS и пр.
В продаже новинка появится по цене $240 за самую младшую версию с модулем Bluetooth и $310 за модификацию с eSIM-картой.