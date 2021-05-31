Представлены смарт-часы Meizu Watch с чипом Snapdragon Wear 4100 и eSIM

31 мая 2021, 15:45

Сегодня, 31 мая, состоялась официальная презентация умных наручных часов Meizu Watch, функционирующих под управлением операционной системы Flyme OS for Watch. Продажи гаджета стартуют уже завтра, 1 июня.

Устройство оборудовано 1,78-дюймовым дисплеем AMOLED с защитным стеклом 2.5D Corning Gorilla Glass. Разрешение экрана составляет 368 × 448 точек, пиксельная плотность — 326 PPI (точек на дюйм), максимальная яркость — 500 кд/м2.



В основу положен процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100, который содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 504.



Новинка несёт на борту 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 8 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, контроллер NFC. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи ёмкостью 420 мА·ч достигает 36 часов.

Гаджет поддерживает технологию eSIM (встроенная SIM-карта), что позволяет подключаться к сотовым сетям. Датчики способны отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови, анализировать качество сна и регистрировать другие стандартные показатели.

Ориентировочная цена Meizu Watch — 235 долларов США.

(С) 3dnews.