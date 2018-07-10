Samsung готовит часы Galaxy Watch с Wear OS – слухи

Сразу несколько независимых источников опубликовали сведения о том, что компания Samsung готовит анонс своих новых «умных» часов Galaxy Watch.
Грядущая новинка, как утверждается, в качестве программной платформы получит Wear OS.
Емкость аккумулятора, судя по всему, составит 470 мАч.
Также известно за наличие «на борту» датчика кровяного давления, и др. функционала, ориентированного на отслеживание физической активности пользователя.
Другие особенности девайса пока не называются.
Анонс новинки, по слухам, должен состояться 9 августа.