Samsung готовит часы Galaxy Watch с Wear OS – слухи

10 июля 2018, 14:45

Сразу несколько независимых источников опубликовали сведения о том, что компания Samsung готовит анонс своих новых «умных» часов Galaxy Watch.

Грядущая новинка, как утверждается, в качестве программной платформы получит Wear OS.Емкость аккумулятора, судя по всему, составит 470 мАч.Также известно за наличие «на борту» датчика кровяного давления, и др. функционала, ориентированного на отслеживание физической активности пользователя.Другие особенности девайса пока не называются.Анонс новинки, по слухам, должен состояться 9 августа.