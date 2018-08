Новые Samsung Galaxy Watch

10 августа 2018, 10:45

Samsung Electronics представляет новые умные часы Samsung Galaxy Watch.

Galaxy Watch это первые часы на революционной платформе Exynos 9110, которая задает новые стандарты в инсдустрии и демонстрирует передовые решения экосистемы Samsung Galaxy. Сочетание нового процессора на 10 нм и увеличенного аккумулятора позволило увеличить автономность работы до 7 дней (в версии 46мм), а улучшенный HRM сенсор наделен функциями мониторинга стресса и сна для сторонников здорового образа жизни и персонализированным дизайном. Линейка получит широкий выбор ремешков и три новых цвета корпуса: серебряный (Silver), черный (Midnight Black) и розовый (Rose Gold).



Улучшенная автономность Galaxy Watch обеспечивает до 7 дней для версии на 46мм и до 4 дней для версии на 42 мм (80+ часов работы) без необходимости в ежедневной зарядке, тем самым не отвлекая от интенсивного обычного графика.. Улучшенная автономность Galaxy Watch позволяет насладиться свободой от смартфона еще дольше, так как сообщения, звонки будут поступать непосредственно на часы. К тому же, пользователи также могут начинать и заканчивать свой день с ежедневным брифингом, чтобы мгновенно быть в курсе актуальных напоминаний, прогноза погоды и запланированных встреч.



Galaxy Watch разработан с мыслью о здоровом образе жизни пользователей, поэтому предлагает новый целостный подход к мониторингу его состояния. Устройство получило трекер для управления стрессом, который автоматически определяет высокие уровни беспокойства и предлагает дыхательные упражнения для концентрации внимания. Кроме того, новый передовой трекер сна контролирует все его фазы, включая фазу быстрого сна. Так пользователь вырабатывает привычку к качественному отдыху и получает именно тот его объем, которого достаточно для насыщенного продуктивного дня.



Комбинация трекеров стресса и сна в Galaxy Watch позволяет пользователям достигать и других целей, связанных со здоровьем, в том числе в фитнесе. Galaxy Watch поддерживает 21 новое упражнение, общее количество которых достигло 39. Поскольку для эффективных занятий спортом важно иметь сбалансированное питание, Galaxy Watch упрощает этот процесс с помощью интуитивного отслеживания потребляемых калорий и персонализированных предупреждений. Также, пользователи могут с легкостью фиксировать блюда через Bixby Vision на смартфоне Galaxy. Для лучшего контроля за калориями можно сфотографировать еду и мгновенно внести ее данные в Samsung Health или Galaxy Watch.



Galaxy Watch дополнит любой стиль - часы доступны в 46-миллиметровой серебряной версии и 42-миллиметровых черной и оттенка розового золота. Пользователи могут персонализировать устройство еще больше с помощью широкого выбора циферблатов и ремешков. К их числу также попали решение от Braloba - известного производителя высококачественных ремешков. Galaxy Watch унаследовали знаменитый круглый безель Samsung и получили поддержку Always On дисплея вместе с повышенным удобством использования. Galaxy Watch впервые получили звук стрелки аналоговых часов, сообщение о начале нового часа и эффект глубины вместе с тенью. Все это делает новинку максимально похожей на классические часы - как на первый взгляд, так и по ощущениях. Прочность Galaxy Watch сертифицирована на соответствие военным стандартам - защитное стекло Corning® Gorilla® Glass DX+ и лидирующий в отрасли показатель водостойкости на 5 ATM гарантируют длительное использование устройства в любых условиях.



Galaxy Watch сочетают все преимущества экосистемы Galaxy и обеспечивают отличный опыт использования благодаря SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, Bixby и сотрудничеству со Spotify и Under Armour. Для простого доступа и контроля подключенных устройств на Galaxy Watch есть SmartThings. Все функции доступны на запястье — начиная с включения телевизора утром и заканчивая регулировкой температуры кондиционера перед сном. Также, Samsung упростила управление музыкой и мультимедиа. Spotify позволяет пользователям наслаждаться песнями без доступа к интернету или даже без смартфона непосредственно на Galaxy Watch в режиме Spotify Offline. Безопасность информации гарантирует Samsung Knox, тогда как быстрый доступ к компьютеру или планшету предоставит Samsung Flow.