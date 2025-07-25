РФ вперше застосувала в Харкові нову бомбу УМПБ-5

25 июля 2025, 13:45

УМПБ — це клас плануючих високоточних боєприпасів, фактично – малодальня крилата ракета, здатна застосовуватися як з авіації.

Розроблена на базі 250‑кг авіабомб (ФАБ‑250), але є новим комплексом, а не просто дообладнаним модулем.Точність далека від топових західних боєприпасів — через стару основу (ФАБ-250) часто завдає ударів по цивільним.Радіус дії УМПБ-5 залежить від способу застосування:близько 90–120 км при скиданні з літака на звичайній висоті (10–12 км, швидкість 900–1000 км/год);до 145–160 км при скиданні з великої висоти та більшій швидкості (~13 500 м, 1250–1350 км/год);від 270 до 320 км — якщо використовується як друга (плануюча) ступінь для 300-мм РСЗВ.