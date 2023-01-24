У Росії залишилося близько 550 високоточних ракет

24 января 2023, 9:45

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Delfi":



"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет.

Минулий удар становив менше 30 високоточних ракет. Це означає, що у них є дефіцит, вони не встигають поповнювати арсенал.Вони пішли іншим шляхом: щоб покрити такий дефіцит вони тепер використовують дрони-камікадзе, як іранського виробництва, так і свої.Росіяни стали переробляти ракети С-300 і С-400 і запускати їх як ракети "земля-земля". Це не точна зброя, але руйнівна".