4 февраля 2025, 9:15

В Україні вже є лазерні технології - Сухаревський

"І так, повторюсь - лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.


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