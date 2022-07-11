11 июля 2022, 9:45

Україна може вдарити по Керченському мосту "Гарпунами", - екс-командувач НАТО в Європі Брідлав.

Колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Україна могла б завдати удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст ракетами "Гарпун".На думку Брідлава, атака була б виправданою. "Керченський міст є законною ціллю", - сказав він."Мене зовсім не дивує, що росіян турбує Керченський міст. Для них він неймовірно важливий. Тепер, коли Захід надав Україні крилаті ракети "Гарпун", з дальністю дії до 200 миль (більше 300 км. - Ред.), я думаю, у росіян є всі підстави турбуватися про те, що Україна може атакувати міст", - каже Брідлав.