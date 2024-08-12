12 августа 2024, 13:15

Coca-Cola Zero може викликати інсульт та серцевий напад

Все через замінник цукру – низькокалорійний еритрит. Він підвищує активність тромбоцитів, що може спричинити утворення тромбів і смертельні наслідки.


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