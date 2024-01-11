"Ми не маємо наміру уникати війни з Південною Кореєю" - Кім Чен Ин

11 января 2024, 12:45

Про це північнокорейський диктатор заявив під час свого візиту на основні заводи з виробництва боєприпасів.

«Говорячи про те, що нарешті настав історичний час, коли ми повинні визначити як найбільш ворожу до Корейської Народно-Демократичної Республіки державу утворення під назвою Республіка Корея, яка протягом майже 80 років з налитими кров'ю очима веде історію жорстокого протистояння з метою повалення нашого державного і суспільного ладу, він підкреслив, що наша держава повинна визнати цю неминучу і безповоротну реальність такою, якою вона є, і належним чином розв'язати історичну проблему - активно впоратися з новим етапом змін і всебічно протидіяти всьому, що відбувається», - йдеться у повідомленні KCNA.«Якщо Республіка Корея наважиться спробувати застосувати збройні сили проти КНДР або загрожуватиме її суверенітету і безпеці, і така можливість з'явиться, ми без вагань знищимо РК, мобілізувавши всі засоби і сили, які є в наших руках», - додав Кім.