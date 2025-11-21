Україна може втратити феросплавну галузь

21 ноября 2025, 12:15

Через підвищення тарифу на передачу електроенергії, яке готує НКРЕКП, феросплавні заводи можуть зупинитися.

Про це заявили в Асоціації УкрФА. «Електроенергія це основна складова собівартості нашої продукції. Підвищення тарифів це зростання витрат і зупинка виробництва», — кажуть в асоціації.При цьому, як кажуть в УкрФА, Укренерго навіть нормально не обгрунтувало ріст тарифів. Наприклад, у проекті йдеться про те, що фінансові витрати держмонополії зростуть на 63% - при тому, що у нас передача електроенергії скорочується на 4%.