14 августа 2023, 10:15

Три вітчизняні державні заводи почали виробництво FPV дронів

Також Мінстратегпром працює для машстабування та розвитку ринку українських БПЛА. Про це зазначив радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник.


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