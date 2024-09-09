9 сентября 2024, 14:45

Литва виділить €10 млн на виробництво українських ракет "Паляниця"

Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова, – ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості України за підсумками "Рамштайну".


Оцените новость:
  • 0 оценок