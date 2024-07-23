МОН представило програму "Захист України" для старших школярів

23 июля 2024, 10:45

У 10 класі учні вивчатимуть:

основи національної безпеки та оборони;

принципи управління та планування;

озброєння та військову техніку.

практичні навички: орієнтування на місцевості, основи інженерної фортифікації, стрілецьку підготовку.

Програма 11 класу фокусується на:

розвитку військових технологій;

особливостях інформаційної безпеки;

поглибленні знань з медичної допомоги;

вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах.



Ключове: дівчата і хлопці будуть навчатися за однією програмою.