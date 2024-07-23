МОН представило програму "Захист України" для старших школярів

У 10 класі учні вивчатимуть:
основи національної безпеки та оборони;
принципи управління та планування;
озброєння та військову техніку.
практичні навички: орієнтування на місцевості, основи інженерної фортифікації, стрілецьку підготовку.
Програма 11 класу фокусується на:
розвитку військових технологій;
особливостях інформаційної безпеки;
поглибленні знань з медичної допомоги;
вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах.
Ключове: дівчата і хлопці будуть навчатися за однією програмою.