23 июля 2024, 10:45

МОН представило програму "Захист України" для старших школярів

У 10 класі учні вивчатимуть:

основи національної безпеки та оборони;
принципи управління та планування;
озброєння та військову техніку.
практичні навички: орієнтування на місцевості, основи інженерної фортифікації, стрілецьку підготовку.

Програма 11 класу фокусується на:

розвитку військових технологій;
особливостях інформаційної безпеки;
поглибленні знань з медичної допомоги;
вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах.

Ключове: дівчата і хлопці будуть навчатися за однією програмою.


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