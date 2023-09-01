Чи готова ваша команда безпеки зробити перший пентест?

1 сентября 2023, 11:28

Отримувати просунуті навички без знання основи — це як одягати сорочку поверх дощовика — можливо, але який тоді сенс в захисному одязі?

У кібербезпеці теж немає сенсу без надійного фундаменту, лише заклавши його можна переходити на наступний рівень. Саме через це, до процесу становлення вашої системи управління вразливостями потрібно підходити педантично.

Тестування на проникнення, або ж пентест, набирає все більше популярності, формуючи хибне уявлення для організацій про те, що проактивні стратегії починаються саме з цього, а не еволюціонують в тести на проникнення.

Пентестинг допомагає виявляти слабкі місця в операційних системах, сервісах та додатках: від неправильної конфігурації до ризикованої поведінки користувачів. Однак, щоб отримати максимальну користь від таких тестів, спочатку необхідно впровадити інші інструменти та методи.

У цій статті ми розглянемо, що саме потрібно зробити перед запуском вашого першого пентесту.

Безумовно, кібератаки можуть торкнутися будь-якого бізнесу, тому безпека стає пріоритетом більшості організацій. А посада директора з інформаційної безпеки — необхідною роллю для розвитку бізнес-процесів, інформаційної безпеки, захисту даних, покращення загальної ефективності та результативності.

В таких умовах з’являється більша ймовірність побудувати зрілу систему безпеки, яка еволюціонує до пентестингу.



Які характеристики необхідні команді безпеки для пентестингу?



Ручне тестування і пошук слабких місць в IT-інфраструктурі — важлива складова стратегії безпеки. Проте, необхідно також оцінити, чи має ваша команда все необхідне для проведення пентесту разом з іншими завданнями.

Зверніть увагу на такі критерії:

- Розмір команди. Від цього залежить, чи матиме команда достатньо пропускної здатності для проведення власних оцінок безпеки. Для проведення тестів на проникнення більше підійде середня або велика команда, а от група з кількох спеціалістів— навряд чи.

- Компетенції. Кожен фахівець в команді виконує роль, при цьому спектр їх завдань залежить від розміру команди. Тобто, чим менша команда, тим він ширший і більш стандартний. Вужчі компетенції, такі як мережева безпека або управління вразливостями, з'являються коли команда росте. А якщо вона росте, то ваша система виявлення вразливостей достатньо опрацьована, щоб мати більш структуровану стратегію з залученням проактивних методів захисту.

- Стратегія. Для початку, більшість команд концентруються на підтримці ключових вузлів безпеки та збереженні можливостей виявлення та реагування. Це просте, але важливе завдання. Пентестинг краще працює як частина ширшої стратегії безпеки, яка спрямована на випередження атак зловмисників. Немає сенсу знати про слабкі місця в системі безпеки, якщо ви не в змозі їх виправити. Коли ви у стані боротьби з наслідками, грамотна структура і правильний підхід будуть набагато кориснішими за дорогі технології та переповнені відділи.



Які рішення можна застосувати?



Тестування на проникнення — це чудовий метод оцінки вразливостей для розуміння того, які з них наражають вас на найбільший ризик. Проте, на своєчасне виправлення будь-якої вразливості потрібен час, тому важливо мати готові відповідні рішення. Наприклад, брандмауери та антивіруси виявляють потенційні загрози та створюють для них додаткові перешкоди, що допомагає зменшити збитки від шкідливого ПЗ та зловмисників.

Щодо проактивного підходу, такі рішення як Frontline VM для керування вразливостями створюють детальну картину проблем у вашому середовищі, а також можуть автоматично запускати сканування, щоб інформація про інфраструктуру залишалася актуальною. Більш того, рішення для керування вразливостями — це проміжна ланка до пентест-інструментів, оскільки всі ці засоби часто можуть інтегруватися. Наприклад, рішення Core Impact допомагає проводити тести на проникнення, а потім аналізувати вихідні дані та встановлювати пріоритети ризиків.



Рішення чи аутсорс: що обрати для пентестингу?



Наступний крок до пентестингу — це обрати між використанням послуг або рішення? Існує суттєва різниця між проведенням пентесту самостійно та третьою стороною, тому важливо визначитися вибором, навіть якщо ваша система безпеки достатньо еволюціонувала.

Звісно, якщо організація має можливість інвестувати в індивідуальну програму керування вразливостями, то пентестери можуть бути й в штаті компанії. Але аутсорс-групи тестування на проникнення також можуть давати експертну оцінку вашої системи безпеки, проводити складні та нескладні тести.

З іншого боку, існують автоматизовані інструменти пентестингу, які не вимагають повного штату фахівців або широкого досвіду в цій сфері та підходять для початкових тестів.

Отже, обирати між автоматизованим рішенням чи аутсорс-послугами потрібно опираючись на можливості команди та бюджет.



Вдосконалюйте свою систему безпеки послідовно



Будувати систему управління вразливостями варто крок за кроком та не поспішаючи, щоб еволюція методів відбувалася успішно і ви змогли ефективно усувати виявлені проблеми. Нанизавши спочатку базові підходи та рішення, ви забезпечите стійкий фундамент для більш просунутих методів, таких як тестування на проникнення і Red Team.

Тож спочатку визначте, на якому щаблі ви перебуваєте у процесі побудови ефективної стратегії безпеки, щоб краще запланувати наступні кроки до впровадження й отримання результатів від такого рішення, як пентестинг.

А ви готові до пентестингу? Пишіть в коментарях, що б ви хотіли ще дізнатися про тестування на проникнення.

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