Як українцям за кордоном оформити або поновити пенсію дистанційно

Якщо ви перебуваєте за межами України під тимчасовим захистом, ви маєте право подати документи на призначення пенсії або відновити її виплату онлайн — без необхідності особистої присутності.
Покроково: як подати заяву онлайн
1. Отримайте кваліфікований електронний підпис (КЕП)
2. Авторизуйтеся в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України
3. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть «Заява на призначення пенсії»
4. Вкажіть тип пенсії (наприклад, за віком)
5. Заповніть форму, прикріпіть скановані документи
6. Перевірте дані, підпишіть заяву КЕПом і надішліть
7. Статус заяви можна відстежувати у своєму кабінеті
Як подати заяву поштою
1. Отримайте підтвердження тимчасового захисту та реєстрації в країні перебування
2. Перекладіть документи та пройдіть процедуру легалізації (за потреби — через консульство)
3. Напишіть заяву до ПФУ, додайте легалізовані документи
4. Відправте комплект документів поштою до Пенсійного фонду України
До речі, банківський рахунок для отримання пенсії також можна відкрити дистанційно — не відвідуючи відділення банку.