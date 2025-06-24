Як українцям за кордоном оформити або поновити пенсію дистанційно

24 июня 2025, 11:45

Якщо ви перебуваєте за межами України під тимчасовим захистом, ви маєте право подати документи на призначення пенсії або відновити її виплату онлайн — без необхідності особистої присутності.

Покроково: як подати заяву онлайн

1. Отримайте кваліфікований електронний підпис (КЕП)

2. Авторизуйтеся в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України

3. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть «Заява на призначення пенсії»

4. Вкажіть тип пенсії (наприклад, за віком)

5. Заповніть форму, прикріпіть скановані документи

6. Перевірте дані, підпишіть заяву КЕПом і надішліть

7. Статус заяви можна відстежувати у своєму кабінеті



Як подати заяву поштою

1. Отримайте підтвердження тимчасового захисту та реєстрації в країні перебування

2. Перекладіть документи та пройдіть процедуру легалізації (за потреби — через консульство)

3. Напишіть заяву до ПФУ, додайте легалізовані документи

4. Відправте комплект документів поштою до Пенсійного фонду України



До речі, банківський рахунок для отримання пенсії також можна відкрити дистанційно — не відвідуючи відділення банку.