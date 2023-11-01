Вinance повідомляє про призначення Кирила Хом'якова головою регіону CEE та Центр

1 ноября 2023, 9:15

Binance оголошує про призначення генерального менеджера в Центральній і Східній Європі (CEE) Кирила Хом’якова головою регіонів CEE та Центральної Азії.



Кирило керуватиме командами на цих ринках для покращення продуктів і послуг Binance, приділяючи особливу увагу зростанню компанії, освітнім ініціативам, розвитку фіатних каналів і оптимізації взаємодії з користувачами на цих ключових ринках.

Крім того, Кирило сприятиме зміцненню лідируючих позицій Binance та конструктивному діалогу з урядовими та державними структурами на ринках CEE та Центральної Азії.«Кирило продемонстрував виняткове лідерство, завжди ставлячи користувачів у центр своїх рішень. Ці різноманітні та унікальні регіони мають вирішальне значення для нашої компанії. Кирило, який має глибоке розуміння цих місцевих ринків, відіграє важливу роль в компанії. Це призначення забезпечить ефективний розподіл наших ресурсів для зростання компанії в цій частині світу», — сказав Річард Тенг, регіональний керівник Binance.«Користувачі є нашим головним пріоритетом. Ми зосереджені на розбудові локальної присутності в кожній країні CEE та Центральної Азії. Таким чином ми можемо зміцнити довіру та створювати продукти, які допомагають нашим користувачам щодня. Ми прагнемо міцного партнерства з нашими користувачами, і для цього довіра є ключовою», – сказав Кирило. «Я справді радий сприяти розширенню галузі та розвивати зусилля компанії в більшій кількості регіонів».Кирило Хом’яков приєднався до Binance у січні 2022 року, спочатку відповідаючи за ринок України. Протягом року він довів свій професіоналізм, ефективно розвиваючи ринок, реалізовуючи глобальні маркетингові стратегії та встановлюючи міцні відносини з державними та громадськими організаціями. З огляду на його успіх і цінний досвід, який він отримав, починаючи з січня 2022 року його відповідальність розширилася, щоб охопити весь регіон CEE. Тепер він керуватиме розвитком у 14 країнах у регіонах CEE та Центральної Азії.До приходу в Binance Хом’яков обіймав керівні посади в різних банківських, фінтех та державних організаціях, маючи за плечима понад 15 років досвіду роботи в цих галузях. Зокрема, до Binance він обіймав посаду генерального директора Державного агентства інфраструктурних проєктів України та генерального директора компанії з розробки блокчейн-програмного забезпечення.