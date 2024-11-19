Binance оголошує про партнерство з брендом Battery

19 ноября 2024, 13:45

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, оголошує про партнерство з брендом Battery від Carlsberg Ukraine.

В рамках співпраці буде випущено обмежену серію енергетичного напою “Battery” в ексклюзивній упаковці зі стилізацією брендів Binance та Battery. Продукт буде доступний для покупки в супермаркетах та торговельних мережах по всій Україні.

Це партнерство є важливим кроком до подолання бар’єра для масового проникнення криптовалют, надаючи унікальну можливість звичайним людям стати частиною криптовалютної екосистеми та розпочати використання криптовалют у повсякденному житті.В рамках спільної ініціативи планується випуск понад 300 тисяч брендованих банок енергетичного напою “Battery”. Кожен покупець матиме можливість виграти цінні призи, включаючи 0,1 BTC.“Ми пишаємося тим, що Binance стала першою криптовалютною організацією, яка об’єдналася з гігантом харчової промисловості – компанією Carlsberg та брендом Battery зокрема. Це партнерство підкреслює значні досягнення екосистеми у інтеграції криптовалют у повсякденне життя українців, а також допомагає не лише популяризувати цифрові активи, але й створити нові можливості для наших користувачів,” – зазначив Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance Центральної та Східної Європи, Центральної Азії та Африки. “Такі ініціативи сприяють зростанню довіри до криптовалют, формуючи нову еру їхнього проникнення, що базується на поєднанні традиційних та інноваційних галузей. Енергетичний напій “Battery” стане одним із символів динамічного розвитку та інновацій, які ми прагнемо принести у життя українців”."Battery надає додатковий заряд енергії, а Binance – можливості для власного фінансового зростання. Разом ми створюємо комплексний підхід до підтримки молодого покоління, яке прагне успіху в усіх сферах життя", – додала команда Battery.Battery надає додатковий заряд енергії, а Binance – можливості для фінансового зростання. Разом ми створюємо комплексний підхід для підтримки молодого покоління, яке прагне успіху в усіх сферах життя.Запуск лімітованої серії напою заплановано на 15 листопада. Акція триватиме до 31 грудня 2024 року.