Binance стала генеральним партнером Speak Youth Forum в Україні

22 октября 2023, 18:18

Binance, провідна світова криптовалютна біржа та блокчейн-екосистема, стала генеральним спонсором Speak Youth Forum від всесвітньої студентської організації AIESEC.



Binance взяла на себе місію навчання фінансовій грамотності студентів та поширення інформації про новітні технології у сфері фінтех.



Молодіжний форум "Youth Speak" - це міжнародна подія, влаштована AIESEC, найбільшою у світі організацією, що керується молоддю. Форум об'єднує молодих людей з усього світу для обговорення та розробки рішень щодо нагальних глобальних проблем, зосереджуючись на Цілях сталого розвитку (ЦСР) Організації Об'єднаних Націй. В рамках вступних доповідей, панельних дискусій та семінарів учасники об’єднуються та співпрацюють над інноваційними рішеннями глобальних викликів.

В рамках форуму команда Binance провела воркшоп на тему “Блокчейн та Криптовалюти”, де були розкриті базові основи криптовалют та можливості для розвитку у цей сфері для молоді. Найкращі студенти з усієї України разом з Binance розглянули виклики сучасності та яким чином криптовалюта може допомогти розвитку фінансової системи і надати можливості для розвитку молодому поколінню.Оскільки попит на професіоналів у крипто- та блокчейн-індустрії зростає, Binance співпрацює з понад 180 університетами по всьому світу, а також створила програму підтримки університетів у 15+ країнах, програму Student Ambassador, є партнером провідних навчальних онлайн-платформ, професійних асоціацій, задля спільного проведення семінарів та освітніх заходів, а також розробки курсів і навчальних програм.“У світі цифрових фінансів, що стрімко розвивається, криптоосвіта є наріжним каменем його трансформації. Вона залишається ключовим компонентом стратегії Binance по просуванню масового поширення цифрових активів. Ми раді приєднатись до молодіжного форуму, та стати частиною майбутніх змін у свідомому суспільстві”, - сказав Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance в CEE.“AIESEC в Україні прагне створити свідоме суспільство, надаючи молодим людям можливості для росту та внесення позитивних змін у світ. Саме тому ми раді що такі компанії як Binance Ukraine, долучаються до подій, таких як «Youth Speak Forum» та сприяють розвитку молоді, надаючи їм знання та сприяючи їхній свідомості і інформаційній грамотності”, — сказала Катерина Кірвас, голова правління ВМГО «AIESEC в Україні»Про BinanceBinance – провідний світовий постачальник інфраструктурних рішень для індустрії блокчейну та криптовалюти, що надає користувачам набір фінансових продуктів, включаючи найбільшу за обсягом торгів біржу цифрових активів. Binance надає користувачам унікальний набір криптовалютних продуктів та пропозицій у таких галузях: торгівля та фінанси, освіта, дослідницька діяльність, благодійність, бізнес-інкубація, децентралізовані та інфраструктурні рішення та багато інших.Про AIESECAIESEC – міжнародна молодіжна організація, що існує в понад 100 країнах і розвиває лідерство в молоді з 1948 року шляхом міжкультурних обмінів, членства в організації та проведенням подій, які сприяють розвитку юних лідерів. Молодіжний форум "Youth Speak" є однією з основних подій AIESEC, що відображає зобов’язання організації стимулювати молодих людей до створення позитивних змін у своїх громадах та у світі.