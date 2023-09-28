Binance повідомляє про зростання рівня зацікавленості у криптонавчанні на 62%

28 сентября 2023, 0:00

Binance Academy, освітня криптоплатформа з відкритим доступом від глобальної блокчейн-екосистеми Binance, ділиться тенденціями криптоосвіти у 2023 році на початку нового навчального року.

Згідно із аналітичними даними компанії, з вересня 2022 року по серпень 2023 року спостерігалося значне зростання інтересу до вивчення криптовалют. Протягом цього періоду кількість користувачів, які взаємодіяли з криптоплатформою, зросла на 62 відсотки. Таким чином, загальна кількість людей, які шукають інформацію про криптовалюти та технологію блокчейн на платформі з моменту її створення в 2018 році, становить 39 мільйонів.Згідно з даними Binance Academy, до 2023 року найпопулярнішими темами серед користувачів були метавсесвіт, біткоїн, криптогаманці та свічкові графіки. Статті для початківців про те, як торгувати, що таке технологія блокчейн і використання криптогаманців, стали найпопулярнішими, що відображає глобальне зростання поширення криптовалюти.На відміну від минулорічних показників, у 2023 році інтерес до NFT знизився, тоді як теми торгівлі та інвестиційної діяльності залишаються дуже актуальними, про що свідчить підвищений інтерес до криптосвічок.У 2023 році найбільший інтерес до криптоосвіти серед країн, що розвиваються, продемонстрували користувачі з України, що шукають інформацію на криптоплатформі.“У світі цифрових фінансів, що стрімко розвивається, криптоосвіта є наріжним каменем його трансформації. Вона залишається ключовим компонентом стратегії Binance по просуванню масового поширення цифрових активів. І наше ключове завдання – надати користувачам усі необхідні знання про криптовалюти та всі супутні ризики, що вбереже їх від прийняття необдуманих фінансових рішень,” - сказав Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance в CEE.Підвищену цікавість до криптоосвіти демонструють не лише окремі користувачі, але й освітні організації. Оскільки попит на професіоналів у крипто- та блокчейн-індустрії зростає, навчальна криптоплатформа співпрацює з понад 180 університетами по всьому світу задля спільного проведення семінарів та освітніх заходів, а також розробки курсів і навчальних програм.