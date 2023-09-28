Binance повідомляє про зростання рівня зацікавленості у криптонавчанні на 62%

Binance Academy, освітня криптоплатформа з відкритим доступом від глобальної блокчейн-екосистеми Binance, ділиться тенденціями криптоосвіти у 2023 році на початку нового навчального року.
Згідно із аналітичними даними компанії, з вересня 2022 року по серпень 2023 року спостерігалося значне зростання інтересу до вивчення криптовалют. Протягом цього періоду кількість користувачів, які взаємодіяли з криптоплатформою, зросла на 62 відсотки. Таким чином, загальна кількість людей, які шукають інформацію про криптовалюти та технологію блокчейн на платформі з моменту її створення в 2018 році, становить 39 мільйонів.
Згідно з даними Binance Academy, до 2023 року найпопулярнішими темами серед користувачів були метавсесвіт, біткоїн, криптогаманці та свічкові графіки. Статті для початківців про те, як торгувати, що таке технологія блокчейн і використання криптогаманців, стали найпопулярнішими, що відображає глобальне зростання поширення криптовалюти.
На відміну від минулорічних показників, у 2023 році інтерес до NFT знизився, тоді як теми торгівлі та інвестиційної діяльності залишаються дуже актуальними, про що свідчить підвищений інтерес до криптосвічок.
У 2023 році найбільший інтерес до криптоосвіти серед країн, що розвиваються, продемонстрували користувачі з України, що шукають інформацію на криптоплатформі.
“У світі цифрових фінансів, що стрімко розвивається, криптоосвіта є наріжним каменем його трансформації. Вона залишається ключовим компонентом стратегії Binance по просуванню масового поширення цифрових активів. І наше ключове завдання – надати користувачам усі необхідні знання про криптовалюти та всі супутні ризики, що вбереже їх від прийняття необдуманих фінансових рішень,” - сказав Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance в CEE.
Підвищену цікавість до криптоосвіти демонструють не лише окремі користувачі, але й освітні організації. Оскільки попит на професіоналів у крипто- та блокчейн-індустрії зростає, навчальна криптоплатформа співпрацює з понад 180 університетами по всьому світу задля спільного проведення семінарів та освітніх заходів, а також розробки курсів і навчальних програм.