Річард Тенг опублікував перший блог на посаді генерального директора Binance

1 декабря 2023, 11:15

У своєму першому блозі на посаді генерального директора Binance, Річард Тенг ділиться своїм баченням та пріоритетами для майбутнього однієї з найбільших у світі криптовалютних бірж.



“Як я вже згадував у X (Twitter) раніше, для мене це велика честь, і я з глибоким смиренням приймаю на себе роль генерального директора Binance, ставши наступником візіонера-засновника нашої неймовірної компанії. За останні шість років Binance заклала основу, яка забезпечила їй десятиліття постійного зростання і успіху. Тепер моя роль полягає в тому, щоб вести нашу талановиту й віддану команду в це майбутнє, поважаючи та навчаючись на досвіді минулого. Це, разом з довірою, яку нам виявляють понад 160 мільйонів користувачів, є великою відповідальністю, до якої я ставлюся серйозно.

Наріжним каменем цієї організації завжди була ідея про те, що інновації повинні приносити користь користувачам. Найкращий спосіб реалізувати цей принцип на практиці – спосіб Binance – це постійно пропонувати найкращі у своєму класі продукти, які люди використовують і вважають цінними. Як новий генеральний директор Binance, я сповнений рішучості триматися цього курсу. Ми й надалі будемо віддані ідеї досконалості наших продуктів і продовжимо прокладати шлях до фінансових інновацій.Я прийняв цю роль за підтримки CZ і нашої команди керівництва. Я зобовʼязуюсь невтомно працювати, щоб ми могли виправдати й перевершити очікування всіх зацікавлених сторін, одночасно досягаючи нашої основної місії: свободи грошей. Маючи за плечима три десятиліття досвіду надання фінансових послуг і регулювання, я розумію унікальні виклики та можливості, які постають перед нашою галуззю, і прагну допомогти нам вистояти як у криптовалютну зиму, так і в криптовалютне літо.Ми перегорнули сторінку історичних викликів Binance, і сьогодні ми фактично сильніші, ніж будь-коли. Протягом останніх двох років Binance систематично працювала над вирішенням своїх минулих проблем із комплаєнсом, докладаючи значних зусиль для підбору, найму й утримання потрібного персоналу для зміцнення програми та культури Binance з комплаєнсу.Як галузі, нам як ніколи потрібно зосередитися на співпраці з тими, хто формує політику. Лише тоді ми зможемо ефективно сприяти розвитку гармонізованої нормативно-правової бази, яка сприятиме інноваціям, забезпечуючи при цьому належний захист споживачів. Я хочу працювати зі своїми колегами у галузі над цим важливим завданням і знаю, що наш голос буде почуто голосніше, коли ми об’єднаємося.Невпинна увага до вас, наших користувачів, глибоко вбудована в ДНК Binance. Даю вам слово, що я зроблю все від мене залежне, щоб ви залишалися центром усього, що ми робимо. Ви повинні бути впевнені у фінансовій стійкості, надійності й безпеці компанії.Мені пощастило взяти на себе керівництво бізнесом, фундамент якого дуже міцний. Binance не тільки продовжує управляти найбільшою у світі біржею криптовалют за обсягом, але і структура нашого капіталу вільна від боргів, наші витрати скромні, і, попри низькі комісії за транзакції, які ми стягуємо з користувачів, ми маємо високі доходи та прибуток.Ми дуже серйозно ставимося до своєї відповідальності як постачальника кастодіальних послуг і підтримуємо забезпечення у співвідношенні 1:1 для кожного активу користувача. Ваші активи захищені.Від нашої системи підтвердження резервів, яку ми постійно вдосконалювали з моменту її впровадження понад 12 місяців тому, до нашого Фонду захисту активів користувачів (SAFU) – ми прагнемо, щоб ви були впевнені в цілісності нашої платформи.Я глибоко відданий перспективам блокчейну, таким як можливості для розширення фінансової інклюзії, транскордонних грошових переказів і зниження транзакційних витрат. Я також бачу можливість надати людям більше можливостей контролювати свої персональні дані й сприяти інноваціям за допомогою децентралізованих програм. З цією метою я маю намір стимулювати зростання і впровадження Web3, продовжуючи зусилля зі створення екосистеми, яка надає доступ до фінансових технологій, що змінюють світ.Втілення цього амбітного бачення буде неможливим без сприяння інноваціям у сфері регулювання шляхом спільної роботи. Я вважаю, що роки, проведені на керівній посаді в Abu Dhabi Global Market, одного з провідних міжнародних фінансових центрів ОАЕ, дуже добре підготували мене до цього компоненту моєї нової роботи. Я пишаюся своєю участю у створенні одного з найпрогресивніших і найпередовіших режимів регулювання цифрових активів у світі. Безсумнівно, цей досвід дає мені детальне уявлення про регуляторний ландшафт, необхідний для початку нового розділу історії Binance.Я прагну з головою зануритися у свою нову роль і знаю, що у мене буде ще багато можливостей поділитися своїми думками зі спільнотою через блоги, подібні до цього, через мої акаунти в соціальних мережах – X (Twitter), LinkedIn – і через численні галузеві конференції та заходи по всьому світу.Оскільки ми переходимо на наступний етап відповідального зростання Binance, я радий можливості взяти участь у змістовній розмові зі світовими законодавцями, щоб переконатися, що криптоінвестори залишаються впевненими у майбутньому галузі, а також залучити q навчити наступний мільярд користувачів, щоб ми могли разом працювати над забезпеченням довгострокової стійкості криптовалют.