Mastercard надасть банкам можливості для торгівлі криптовалютами

18 октября 2022, 12:15

Компанія Mastercard представила програму Crypto SourceTM, що дозволить фінансовим установам надавати своїм клієнтам доступ до безпечних криптовалютних операцій та сервісів.

Згідно з цьогорічним дослідженням Mastercard New Payments Index, 29% респондентів у всьому світі зберігають криптовалюту якінвестиції, і 65% опитаних хотіли б, аби пов’язані з криптовалютами послуги надавалися фінансовою установою, де вони обслуговуються та до якої мають довіру.

Pавдяки співпраці з регульованими та ліцензованими криптопровайдерами, фінансові установи-партнери Mastercard отримають доступ до широкого набору послуг з купівлі, зберігання та продажу окремих криптовалютних активів, а також до перевірених сервісів з ідентифікації, кібербезпеки та консультування. Крім того, доповненням до програми Crypto Source стане Mastercard Crypto SecureTM – технологічне рішення, що забезпечує додаткову безпеку криптовалютної екосистеми і допомагає емітентам карток у дотриманні регуляторних вимог.

Сьогодні до переліку криптовалютних можливостей, які компанія Mastercard пропонує банкам і фінтехам, входять:

• технології і партнерська підтримка, що забезпечують можливість купівлі, зберігання та продажу окремих криптоактивів;

• управління безпекою, що включає рішення Mastercard для ідентифікації, криптоаналітики, моніторингу транзакцій, протидії відмиванню грошей, «Know Your Business» і стадій життєвого циклу, кібербезпеки та біометрії;

• оплати криптовалютою та виведення грошей за допомогою низки продуктів, зокрема криптокарток, відкритого банкінгу і транскордонних сервісів. Фінансові установи також зможуть пропонувати додаткові послуги з використанням технологій Mastercard;

• управління криптовалютними програмами, що включає програмний дизайн, розробку продуктів і впровадження технологій, а також оптимізацію виходу на ринок і маркетинговий консалтинг. Mastercard забезпечує комплексну всебічну підтримку банків, фінтех-компаній та емітентів у реалізації криптопрограм.

«Бізнес Mastercard ґрунтується на довірі. Сьогодні ми представляємо комплексний підхід до надання послуг, що допоможе безпечно залучити до криптоекосистеми ще один мільярд користувачів. Наші нещодавні інвестиції в цій сфері, як-от придбання CipherTrace та Ekata, відкривають перед нами унікальні можливості, дозволяючи пропонувати нашим клієнтам та користувачам найсучасніші технологічні рішення, що існують сьогодні на ринку», – відзначив Аджай Бхалла, президент підрозділу Cyber & Intelligence в компанії Mastercard.

Для підтримки нової програми Mastercard розширює партнерство та взаємодію з Paxos Trust Company, однією із провідних регульованих блокчейн-платформ. У межах партнерства Paxos надаватиме послуги з торгівлі та зберігання криптоактивів від імені банків, тоді як Mastercard за допомогою власних технологій інтегруватиме ці можливості в наявні банківські інтерфейси, забезпечуючи безшовний досвід взаємодії для споживачів.

«Наша мета проста – досліджувати криптовалюти і технології цифрових активів, що лежать в їх основі, щоби забезпечити споживачам широкий вибір в оплатах. Сьогодні ми робимо важливий крок на нашому криптошляху, що спирається на глобальну експертизу нашого бізнесу – від відкритого банкінгу та ідентифікації до аналітики, фродмоніторингу та рішень для взаєморозрахунків. Ми раді розширити наше довгострокове партнерство з Paxos, аби спільно надавати безпечні та надійні технології для фінансових установ. Наші інноваційні криптопродукти забезпечать широкий вибір та відкриють унікальні можливості для фінансових установ, які прагнуть надавати нові високотехнологічні послуги своїм клієнтам», – сказав Йорн Ламберт, директор з цифрових технологій Mastercard.

«Компанія Mastercard об’єднує потужну мережу фінансових установ в усьому світі. Завдяки новій програмі, розробленій Paxos і Mastercard, фінансові установи отримають найшвидший і найнадійніший спосіб надати безпечний доступ до криптовалют для своїх клієнтів по всьому світу. Ми в захваті співпрацювати з Mastercard, щоби прискорювати поширення та використання цифрових активів», – зазначив Волтер Гессерт, керівник із питань стратегії Paxos.

Упродовж останніх декількох років компанія Mastercard разом з клієнтами й партнерами активно працювала над створенням нових сервісів та можливостей, що роблять криптовалюти більш доступними та безпечними. Додатково ці зусилля були розширені залученням нових технологій від Finicity, Ekata, RiskRecon та CipherTrace. Таке унікальне поєднання сервісів дає змогу фінустановам безпосередньо управляти криптоактивами на вимогу споживачів. Mastercard також надалі підтримує банки, уряди та інші організації в рамках консалтингової практики з питань криптовалют та цифрових активів.

Сьогодні Mastercard Crypto Source знаходиться на стадії підготовки до запуску пілотних програм. Додаткова інформація щодо широкої доступності програми з’явиться пізніше.