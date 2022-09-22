Unex Bank, Mastercard та Weld запустили картку для розрахунків криптовалютою

22 сентября 2022, 11:15

Український банк Unex Bank, компанія Mastercard та фінтех-стартап Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.



Що таке weld card?

Weld card – це цифрова платіжна картка на базі Debit Mastercard®, яка прив’язана до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money. Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту. Конвертація криптовалюти відбувається в автоматичному режимі: при розрахунку карткою weld еквівалентна сума списується з криптовалютного балансу гаманця Weld Money.



Наразі weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а невдовзі будуть також додані криптовалюти bitcoin та altcoin.



Як відбувається оплата?

1. Користувач weld card прикладає смартфон або смарт-годинник (з підтримкою Apple Pay, Google Pay) із цифровою карткою до POS-терміналу або вводить дані картки під час оплати онлайн на сайті магазину.

2. Банк проводить розрахункову операцію в гривні, а еквівалент використаної клієнтом гривневої суми списується з криптовалютного балансу користувача на платформі Weld Money.



Таким чином, для користувача процес оплати криптовалютною карткою weld не відрізняється від звичайної безготівкової оплати, і жодні додаткові дії для розрахунку криптовалютою не потрібні.



Які операції доступні з weld card?

Користувачі weld card можуть оплачувати товари та послуги у фізичних магазинах та онлайн, а крім того – знімати готівкові кошти в банкоматах, що підтримують технологію безконтактної оплати. При цьому, при оплаті товарів та послуг карткою weld жодні додаткові комісії з користувача не стягуються.



Як отримати криптокартку weld card?

Оформлення віртуальної картки відбувається онлайн на платформі Weld Money. При цьому використовуються сучасні технології верифікації та ідентифікації клієнтів, імплементовані Unex Bank, згідно з чинним законодавством України, а саме – Дія, Дія.Підпис. Увесь процес займає не більше 15 хвилин.



Оформити картку weld можуть громадяни України старше 21 року.

Випуск цифрової картки є безкоштовним. За потреби клієнт також має змогу замовити випуск фізичної пластикової картки у відділенні Unex Bank.



«Запуск першої в Україні криптокартки – важливий проєкт не тільки для Unex Bank, але й для усієї країни, оскільки він відкриває абсолютно новий етап у розвитку фінтех-інновацій в країні, та закріплює за Україною статус одного з ключових європейських драйверів новітніх фінансових технологій та сервісів. Цей проєкт не був для нас легким. Навіть не через війну, хоча вона й вплинула на строки його реалізації. Найбільшим викликом було створити weld card, використовуючи лише існуючі правові конструкції. Зрештою, нам це вдалося. Я неодноразово казав, що Unex Bank – це фінтех-стартап з банківською ліцензією, тому weld card для нас дуже важлива подія. Хоча це не перший і не єдиний великий проєкт, який ми запустимо цього дуже складного року», – зазначив Іван Світек, голова правління Unex Bank.



«Сьогодні споживачі прагнуть більшої свободи у тому, як вони користуються своїми грошима, і завдання Mastercard – надати їм широкий вибір мультифункціональних платіжних рішень. В основі таких рішень, разом зі зручністю та інноваційністю, незмінно залишається безпека. Розрахунки криптовалютою – одна з найбільш очікуваних інновацій в платежах для українців, а відповідно до нещодавнього дослідження Mastercard SME Index, кожен десятий підприємець МСБ в Україні вже приймає криптовалюту як оплату за товари чи послуги. Впевнена, що запуск першої криптовалютної картки в Україні відкриє нову сторінку розвитку платіжного ринку з подальшим запуском криптоінновацій у галузі», – відзначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.



«Ми на порозі трансформації глобальної фінансової системи в «Гроші 3.0». Криптовалюти, CBDC, NFT та інші цифрові активи стануть новим етапом еволюції фінансів, замінюючи фіат. Ми прагнемо стати зручною платформою для українців, яка й буде супроводжувати цей перехідний період», – коментує місію проєкту Ірина Лоренс, співзасновниця Weld Money.



«Наш світ опинився на межі значних геополітичних викликів, в доповнення міжнародна фінансова система також змінюється. Все це відбувається на тлі технологічної революції. Винахід блокчейну назавжди змінить не лише фінанси, а й те, як ми взаємодіємо. Розуміючи це, а також надихаючись ідеєю об’єднати людей в межах фінансової свободи, ми створили сучасне платіжне рішення, яке прискорить використання цифрових активів в реальному житті. Картка weld дає можливість безпечно, моментально та законно використовувати криптовалюту для щоденних розрахунків», – доповнив Олексій Мерецький, співзасновник Weld Money.



«Розвиток блокчейн-бізнесу сприятиме економічному відновленню України. Наша ціль зараз – зробити досвід повсякденного легального використання криптовалют максимально доступним для усіх українців. Блокчейн у фінансовому секторі – це не майбутнє, а наша реальність, і Weld Money, по своїй суті, долає бар’єр між благами Web3 та існуючою економікою: наша картка стала першою, емітованою в Україні, криптокарткою для легальних щоденних розрахунків криптою», — говорить Олексій Бобок, СЕО й співзасновник Weld Money.