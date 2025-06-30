izibank представив банківську картку Mastercard зі шрифтом Брайля

30 июня 2025, 14:45

Глобальна технологічна компанія у галузі платежів Mastercard разом із українським необанком izibank вперше в Україні запускають картки, номер яких нанесено шрифтом Брайля.



Це рішення має на меті зробити фінансові сервіси доступнішими для людей з порушеннями зору.

«Ми в izibank переконані, що сучасні технології мають працювати на користь усіх людей без винятку. За неофіційними даними, кількість людей із порушеннями зору сьогодні в Україні може сягати сотень тисяч. Для нас це не просто запуск нового продукту, а реальна можливість зробити банківські сервіси доступнішими для всіх користувачів. Уже сьогодні наш сайт адаптований для людей із порушеннями зору, і ми продовжуємо впроваджувати рішення, які допомагають усім клієнтам відчувати комфорт і зручність у користуванні фінансовими послугами», — зазначає Ганна Тігіпко-Байковська, генеральна директорка (CEO) та засновниця інноваційного цифрового банку izibank.

Номер платіжної картки Mastercard від izibank нанесений на лицьовому боці картки шрифтом Брайля, що дозволить незрячим людям та людям із порушеннями зору легше ідентифікувати та користуватися своєю карткою без сторонньої допомоги.

«У Mastercard ми прагнемо будувати інклюзивну цифрову економіку, де кожен має доступ до фінансових сервісів без бар’єрів. Запуск карток зі шрифтом Брайля — ще один крок до створення інклюзивного середовища, у якому кожна людина відчуває рівні можливості. Ми раді реалізовувати такі ініціативи разом із партнерами, які поділяють наші цінності і прагнення до розвитку безбар’єрного світу», — коментує Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

У запуску нової картки партнери подбали і про екологічність. Пакування картки виготовлене із матеріалів, що легко переробляються.

Цей проєкт — продовження цілої низки інклюзивних ініціатив Mastercard в Україні. Зокрема, Mastercard активно працює у реалізації програм на підтримку протезування та реабілітації українців від травм війни, підтримки ментального здоров’я, розвитку безбар’єрної інфраструктури та середовища. izibank, у свою чергу, вже адаптував свій сайт для користувачів із порушеннями зору, зокрема, впровадивши функцію збільшення шрифту, та послідовно працює над удосконаленням цифрових сервісів для людей з інвалідністю. Банк також активно співпрацює з громадськими організаціями, щоб запроваджувати інклюзивні рішення, орієнтовані на потреби кожного.