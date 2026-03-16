Національний банк України та Mastercard посилюють співпрацю у сфері кібербезпеки

16 марта 2026, 12:15

Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard домовилися спільно працювати над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору України.

Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови Національного банку Сергія Ніколайчука, заступника Голови Національного банку Олексія Шабана, виконавчої віцепрезидентки Mastercard по роботі з державним сектором Ейліш Кемпбелл та генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої.

«Кіберстійкість фінансового сектору є важливим елементом фінансової стабільності та забезпечення безперебійності надання фінансових послуг. Поглиблення співпраці з таким міжнародним партнером як Mastercard дасть змогу посилити спроможність українських фінансових установ у протидії актуальним кіберзагрозам та підвищенні рівня захисту фінансової інфраструктури», — наголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Координація зусиль Національного банку та Mastercard у межах реалізації Меморандуму сприятиме посиленню кіберстійкості фінансової екосистеми України, ефективному впровадженню міжнародних стандартів кіберзахисту, розвитку інновацій та подальшій цифровізації фінансових послуг.

«Mastercard є багаторічним надійним партнером урядів по всьому світу, і вже 30 років компанія системно підтримує розвиток цифрової економіки в Україні. Ми зосереджуємося на рішеннях, які допомагають зробити цифрові екосистеми безпечними, надійними та стійкими як для бізнесів, так і для громадян. Підписання меморандуму з Національним банком є продовженням нашого комплексного цифрового партнерства з Урядом України та важливим кроком у посиленні кібербезпеки фінансової екосистеми. Ми вдячні Національному банку за спільні зусилля, спрямовані на зміцнення кіберзахисту та підвищення стійкості фінансового сектору», — зазначила Ейліш Кемпбелл, виконавча віцепрезидентка Mastercard по роботі з державним сектором.

Зокрема, співпраця між Національним банком та Mastercard передбачає такі ключові напрями:

• розробку спільних ініціатив, спрямованих на просування найкращої практики з кібербезпеки у фінансовому секторі України;

• обмін інформацією та аналітикою про сучасні кіберзагрози з метою поліпшення оцінки ризиків, планування та реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення кібербезпеки фінансових послуг;

• підвищення компетенцій у сфері кібербезпеки включно із запобіганням кіберзагрозам, реагуванням на кіберінциденти та впровадженням безпечної цифрової практики.