Підтримка ЄС: Навчальний тур з кібербезпеки

12 декабря 2022, 16:45

На тлі невиправданої та неспровокованої агресії росії проти України розвиток сфери кібербезпеки та захисту даних має життєво важливе значення. Загрози є значними та реальними, надто коли йдеться про кібератаки на критичну інфраструктуру.

Європейський Союз продовжує підтримувати Україну в цей надзвичайно тяжкий період. 20–27 листопада EU4DigitalUA організувала для представників державних органів України навчальний тур із кібербезпеки до Мадрида для обміну досвідом щодо впровадження національної стратегії кібербезпеки.Марія Гастон Бетран, технічна інституційна координаторка FIIAPP проєкту EU4DigitalUA, зазначила:

«EU4DigitalUA радо підтримує українських експертів і надає можливість обмінятися досвідом впровадження найкращих практик у сфері кібербезпеки з іспанськими колегами. Ми готові й надалі підтримувати Україну в питаннях захисту даних і побудови адаптивної системи кіберстійкості».



Представники Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України дістали змогу відвідати Національний криптологічний центр (CCN) Іспанії, міську раду Мадрида, Національний центр захисту критичної інфраструктури та низку інших організацій. Іспанські колеги поділилися з ними своїм досвідом у сфері кібербезпеки, продемонстрували власні підходи, а також обговорили технології захисту, використовувані для забезпечення кіберзахисту іспанських державних органів.



«Такі візити – це не «візити ввічливості». Це подорожі, які мають практичний ефект. Представниками української делегації налагоджено прямі контакти з представниками Іспанських організацій, обговорені питання посилення співпраці та обміну досвідом щодо реагування на кіберінциденти та кібератаки, реалізації спільних наукових та прикладних проєктів, взаємодії команд CERT та SOC», - говорить Євген Бриксін, заступник керівника Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України.



Як пояснює фахівець, отримана в результаті відрядження інформація буде використана для подальшої діяльності з обміну досвідом та практичної взаємодії у сфері реагування на кіберінциденти, кіберзахисту державних організацій та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.



«В умовах протистояння російській агресії як на полі бою, так і в кіберпросторі, саме практична допомога, навчання і підвищення кваліфікації військовослужбовців, фахівців сектору безпеки і оборони, мають чи не ключове значення для посилення нашої кіберстійкості» - зауважує Бриксін.