Vodafone відновив навчання у школі Big Data Lab

26 мая 2022, 10:45

Компанія Vodafone Україна поновила навчальний процес підготовки аналітиків великих даних після трьох місяців перерви.

Навчання проходить онлайн в умовах воєнного часу з дотриманням правил безпеки під час повітряної тривоги.

Інтенсивний піврічний курс у школі Big Data Lab вже підходить до фінального етапу навчання і надає весь спектр знань, необхідних для старту кар’єри у data science: навчальні модулі з вивчення фундаментальних математичних дисциплін, інженерії великих даних та доменної експертизи. Знання закріплюються практикою у роботі з реальними великими даними Vodafone.Як і в довоєнний період, навчання проходить тричі на тиждень онлайн. Під час лекцій студенти можуть спілкуватись з викладачами так само, як це відбувається за очного навчання. Лекції можна передивитись у записі.Команда викладачів складається з викладачів провідних технічних вишів України та світу. Також до неї входять практикуючі data science експерти.Програма курсу має поглиблену практичну складову роботи з великими даними, у якій передбачено поетапне збільшення складності завдань. Почавши з роботи над “датасетом Титаніка”, відомою задачею, орієнтованою на початківців у машинному навчанні, студенти поступово підходять до комплексного фінального проекту з великим датасетом Vodafone.