Школа Vodafone Big data Lab підготувала нове покоління Big Data аналітиків

20 августа 2025, 15:15

У школі Vodafone Big data Lab відбувся успішний випуск шостого покоління студентів, які навчались за програмою підготовки аналітиків великих даних.

Цьогоріч школа встановила рекорд: понад 70% студентів успішно захистили фінальні проєкти та отримають сертифікати про завершення курсу з відзнакою.



Big Data Lab – це інтенсивний шестимісячний курс, який готує спеціалістів з аналітики даних, машинного навчання та нейронних мереж. Програма курсу розроблена найкращими фахівцями України та світу й дозволяє студентам здобути всі необхідні знання та навички для старту кар'єри в data science.

Цього року програма була модернізована – оновлені практичні навчальні модулі з машинного навчання, зберігання і візуалізації даних. Це дозволило студентам отримати доступ до останніх напрацювань і методик по важливим напрямкам розвитку технологій і методів аналізу даних.Структура курсу:- Підготовчі курси тривають 1 місяць. Включають вивчення математики та основ програмування на Python.- Основний курс містить 10 дисциплін і триває 5 місяців.- Підготовка і захист фінального проєкту. 1 місяць.Програма курсу спрямована на те, щоб у стислі терміни надати студентам глибокі теоретичні знання та практичні навички роботи з великими даними, що дозволяє їм впевнено входити у професійний світ data science.Навчання проводиться онлайн з дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог. Студенти мають змогу спілкуватися з менторами в режимі реального часу та переглядати записи лекцій.У 2025 році дипломи з відзнакою отримають 11 випускників, які успішно завершили навчання і готові розпочати кар'єру в data science на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо.Більше 80% студентів, які захистили фінальний проєкт, вже працюють за фахом у провідних компаніях України і світу.