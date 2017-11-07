Vodafone открывает Big Data Lab

7 ноября 2017, 10:45

Vodafone проведет большой эксперимент с большими данными. В рамках проекта Big Data Lab компания впервые открывает массив своих реальных данных всем заинтересованным дата-аналитикам и разработчикам.

Участники лаборатории получат возможность на основе реальных данных под руководством менторов разработать проекты в трех категориях: решения для города, бизнеса и улучшения качества жизни. Лучшие проекты получат менторскую поддержку Vodafone и будут представлены инвесторам.

«Мы как бизнес аккумулируем огромные массивы информации, которые мы научились использовать в целях своего бизнеса и начинаем использовать для внешних клиентов: бизнеса, государства, общества. Big Data приобретает все большую важность для современного мира и становится для нас одним из очень привлекательных и перспективных направлений бизнеса, – комментирует старт проекта генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова. – Цель Big Data Lab – создать целостную и дееспособную экосистему предпринимательской деятельности, построенной на использовании инструментария Big Data и сформировать в Украине рынок Big Dat».

Проект продлится 3 месяца и пройдет в пять этапов:

отбор участников / 7-24.11.2017

обучение работе с операторскими данными и прегенерация идей / 25.11.2017

двухдневный хакатон / 9-10.12.2017

акселератор для финалистов / 11.12.2017 - 30.01.2018

защита работ перед инвесторами / 30.01.2018



К участию в проекте приглашаются все заинтересованные лица, включая корпоративные команды разработчиков, студенческие коллективы и независимых IT-специалистов. Требования к участникам: знание статистического анализа данных, опыт работы с Python / R. и креативность. Все данные в проекте будут обезличены и намеренно изменены в целях безопасности.