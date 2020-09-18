20 студентов начали обучение в школе Vodafone Big Data Lab

18 сентября 2020, 9:45

Vodafone запустил пилотный курс первой в Украине комплексной школы подготовки специалистов по Big Data аналитике.



Первое занятие в школе Vodafone Big Data Lab прошло онлайн. Студенты, поступившие в Big Data Lab, за 6 месяцев получат полный набор знаний и навыков, достаточных для старта карьеры в data science: фундаментальные математические знания, экспертизу работы с данными в различных отраслях и практику с реальными большими данными Vodafone. Для курса используются обезличенные данные.

Обучение состоит из трех блоков:



1. Анализ данных:

• Основы вычислений для Data Science

• Машинное обучение и анализ данных (Supervised Learning, Unsupervised learning, Conformal learning. Casual learning, Интеллектуальный анализ данных)

• Нейронные сети и глубокое обучение

• Прогнозный анализ и временные ряды



2. Инженерия программного обеспечения для Data Science:

• Основы программирования и инженерии

• Хранение данных, их анализ и визуализация

• Инфраструктура и технологии больших данных для анализа данных

• Доменная предметная экспертиза (финансы, CRM, телекоммуникации, web-реклама и маркетинг)



3. Финальный проект на базе дата-сета обезличенных данных Vodafone.



Курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию. Для поступления в школу отбирались кандидаты с высшим техническим образованием, сильной математической подготовкой и знанием программирования. Программа обучения составлена для работающих профессионалов, ее можно совмещать с работой.



По окончании курса и успешного финального проекта, выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и тому подобное.



К созданию курса приобщились лучшие специалисты Украины и мира, создавшие первую в Украине комплексную программу обучения data science. Программа позволяет в сжатые сроки овладеть теоретическими знаниями с доменной экспертизой и на практике научиться работать с большими данными.



Процесс отбора кандидатов на обучение длился более двух месяцев, в течение которых было обработано 138 заявок, проверено 57 анкет, проведено 50 собеседований и отобрано 20 студентов.



Аудиторные онлайн-занятия будут проходить три раза в неделю в течение следующих шести месяцев.