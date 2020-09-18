20 студентов начали обучение в школе Vodafone Big Data Lab

Vodafone запустил пилотный курс первой в Украине комплексной школы подготовки специалистов по Big Data аналитике.
Первое занятие в школе Vodafone Big Data Lab прошло онлайн. Студенты, поступившие в Big Data Lab, за 6 месяцев получат полный набор знаний и навыков, достаточных для старта карьеры в data science: фундаментальные математические знания, экспертизу работы с данными в различных отраслях и практику с реальными большими данными Vodafone. Для курса используются обезличенные данные.
Обучение состоит из трех блоков:
1. Анализ данных:
• Основы вычислений для Data Science
• Машинное обучение и анализ данных (Supervised Learning, Unsupervised learning, Conformal learning. Casual learning, Интеллектуальный анализ данных)
• Нейронные сети и глубокое обучение
• Прогнозный анализ и временные ряды
2. Инженерия программного обеспечения для Data Science:
• Основы программирования и инженерии
• Хранение данных, их анализ и визуализация
• Инфраструктура и технологии больших данных для анализа данных
• Доменная предметная экспертиза (финансы, CRM, телекоммуникации, web-реклама и маркетинг)
3. Финальный проект на базе дата-сета обезличенных данных Vodafone.
Курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию. Для поступления в школу отбирались кандидаты с высшим техническим образованием, сильной математической подготовкой и знанием программирования. Программа обучения составлена для работающих профессионалов, ее можно совмещать с работой.
По окончании курса и успешного финального проекта, выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и тому подобное.
К созданию курса приобщились лучшие специалисты Украины и мира, создавшие первую в Украине комплексную программу обучения data science. Программа позволяет в сжатые сроки овладеть теоретическими знаниями с доменной экспертизой и на практике научиться работать с большими данными.
Процесс отбора кандидатов на обучение длился более двух месяцев, в течение которых было обработано 138 заявок, проверено 57 анкет, проведено 50 собеседований и отобрано 20 студентов.
Аудиторные онлайн-занятия будут проходить три раза в неделю в течение следующих шести месяцев.