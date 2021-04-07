Vodafone открыл второй набор в школу big data аналитиков

7 апреля 2021, 11:45

Завершив полный образовательный цикл пилотного курса, школа начала отбор студентов на новый полугодовой интенсив подготовки аналитиков больших данных.



Курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов с математической подготовкой, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию.

Программа обучения Vodafone Big Data Lab не имеет аналогов в Украине. Она разработана лучшими специалистами Украины и мира, и состоит из тщательно отобранных и взаимосвязанных дисциплин: фундаментальной математики, модулей big data инжиниринга и доменной экспертизы. Теория подкрепляется практикой на реальных датасетах Vodafone. Это позволяет в сжатые сроки охватить весь спектр знаний, необходимых для формирования кругозора в data science и на практике научиться работать с большими данными.Авторы курса постоянно совершенствуют программу обучения, учитывая опыт предыдущего набора и развитие big data технологий. В этом году расширили практическую часть модулей по инфраструктуре больших данных и машинному обучению. Учитывая спрос и уровень подготовки абитуриентов, разработали подготовительный курс, который поможет студентам актуализировать уровень знаний по математике и программированию, и подготовиться к интенсивному обучению на основном курсе.Количество мест на курсе ограничено, поэтому кандидатов ждут тесты на проверку знаний и собеседования.Первое занятие подготовительного курса состоится 11 мая. Основной курс стартует 8 июня 2021 года.Занятия будут проходить три раза в неделю в течение шести месяцев.Подать заявку уже можно на сайте школы bigdatalab.com.uaОбучение будет проходить дистанционно (онлайн). Во время лекций студенты смогут задавать вопросы преподавателю, так как это происходило бы при очном обучении.Предусмотрена возможность просматривать лекции в записи и консультироваться с преподавателями при помощи LMS системы и мессенджеров.В конце обучения студенты будут работать над большим финальным проектом с использованием реальных больших данных, который задействует все знания и навыки, полученные в процессе обучения. Проект станет украшением портфолио и подтверждением профессиональных навыков для будущего работодателя.По окончании курса и успешной защиты финального проекта, выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и тому подобное.