50 студентов прошли отбор в Big Data School 5.0 от Киевстар

2 ноября 2020, 15:15

24 октября начался пятый курс обучения Big Data School - бесплатный ежегодный образовательный проект Киевстар, главная цель которого - развивать молодые таланты и рынок Украины в сфере Data Science.



Конкурс в этом году составил 60 человек на место: из 3 000 кандидатов, подавших заявки, справились с тестовым заданием 260 человек. Из них лучшие результаты показали 50 студентов, которые и будут учиться в Big Data School два месяца, после чего защищать курсовой проект и получат сертификат.

В пятую школу подавали заявки не только со всей Украины, но и из-за рубежа: Германии, Нидерландов и Венгрии. Было не мало тех, кто пытался пройти отбор в прошлом году, но не справился с тестовым заданием, подтянул знания и успешно поступил в этом году.

Заявки отправляли профильные специалисты - аналитики, программисты, математики, айтишники, разработчики ПО, а также студенты и преподаватели ВУЗов, например, Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченка, Донецкий Национальный Университет им. В. Стуса, Днепровский Национальный Университет им. О. Гончара, Ровненский государственный гуманитарный университет.



Преподавать на курсе Big Data School в 2020 году будут восемь опытных менторов - архитекторы Big Data и машинного обучения. Уникальная программа Big Data School построена на применении технологий Big Data для обработки больших массивов данных, а также на изучении алгоритмов машинного обучения и облачных вычислений. С этого года программа курса дополнена блоком по работе с облачным средой и инструментами Azure благодаря партнёрству с корпорацией Microsoft.



За 4 года в Big Data School:

• подали 7 600 заявок;

• во время отбора было выполнено 750 тестовых заданий;

• было проведено 205 интервью со студентами;

• преподавали более 20 менторов

• 110 студентов успешно прошли тестирование и поступили в школу;

• 14 студента стали сотрудниками Киевстар в направлении Big Data.