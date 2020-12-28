Киевстар обучил 50 специалистов Data Science в Big Data School 5.0

19 декабря состоялась защита курсовых работ Big Data School - бесплатного ежегодного образовательный проекта Киевстар, главная цель которого - развивать молодые таланты и рынок Украины в сфере Big Data и Data Science.
После двух месяцев обучения 50 студентов, прошедших отбор, успешно завершили курс Big Data School 5.0. В этом году карантинные ограничения потребовали перестройки учебного процесса, использования новых методических, организационных и технических решений, поэтому защита курсовых проектов проходила в дистанционном формате на платформе Microsoft Teams на протяжении 5 часов. Для курсового проекта студенты анализировали реальные обезличенные данные мобильного оператора: сегментировали группы абонентов по их мобильности, т.е. как группы абонентов перемещаются по Украине в заданный период, выявляли изменения в мобильности из-за карантина, а также определяли основные точки въезда и выезда для 10 больших городов страны.
В состав членов жюри вошли эксперты в направлении Big Data компании Киевстар и один из менторов школы Big Data School 5.0. С методической точки зрения функции каждого члена жюри были разделены таким образом, чтобы каждый смог объективно оценить отдельный элемент курсовой работы по заранее согласованной методике и шкале оценивания. По результатам презентаций члены жюри определили тройку лучших команд и ТОП-6 лучших студентов.
«Мы очень довольны результатами. Еще на первых лекциях и мы, и менторы школы были приятно удивлены уровнем подготовки и знаний студентов в этом году. Презентации курсовых проектов превзошли все наши ожидания: мы отметили качественную проработку предоставленной информации, дисциплинированный и креативный подход к подготовке курсовой работы, разнообразие используемых методологий и алгоритмов, слаженную командную работу. Наши студенты с помощью алгоритмов и визуализации находили скрытые связи в данных, искали закономерности и интерпретировали результаты в бизнес инсайты, в чем по сути и состоит работа Data Scientist», - подвел итог Андрей Железняк, глава жюри и директор департамента Big Data-продуктов Киевстар.
Все студенты, которые успешно и вовремя выполняли домашние работы, подготовили курсовой проект, получат сертификаты об окончании курса Big Data School 5.0 и памятные подарки, а команда-победитель и топ 6 лучших студентов – возможность бесплатно сдать экзамен и получить сертификат Microsoft по использованию Data&AI сервисов в Microsoft Azure.
Напомним, что в этом году конкурс в Big Data School 5.0 составил 60 человек на место: из 3 000 кандидатов, подавших заявки, справились с тестовым заданием 260 человек. Из них лучшие результаты показали 50 студентов, которые и продолжили изучать технологии Big Data для обработки больших массивов данных, а также алгоритмы машинного обучения и облачных вычислений. Обучение в Big Data School уже пять лет проводится на бесплатной основе.
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