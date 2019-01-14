Киевстар развивает Big Data-рынок Украины

14 января 2019, 14:15

В конце 2018 года мобильный оператор Киевстар выпустил 30 новых дата-специалистов из Big Data School и провел для представителей бизнеса день открытых лекций на тему применения больших данных на практике.



Лекционный день с участием ведущих экспертов-практиков собрал под одной крышей топ-менеджеров банковских и финансовых учреждений, сетевых бизнесов, ритейл-сектора, IT, транспортных, строительных и других компаний. Кроме представителей Киевстар, перед гостями выступили: Андрей Таганский - менеджер продуктов Yola, Сергей Марин - основатель Школы данных и Валентин Кропов - вице-президент, руководитель Retail-вертикали в SoftServe.

На примерах реальных бизнес-кейсов лекторы продемонстрировали возможности для успешного развития предприятий за счет применения инновационных Big Data-решений.

«Big Data – один из тех инновационных инструментов, который на рынке Украины появился не так давно, но который все больше влияет на успешность и развитие предприятий, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Киевстар имеет большое количество данных и усилиями профессиональной команды создает продукты на их основе. За несколько лет мы смогли накопить ценный опыт, которым готовы делиться с другими бизнесами - помогать им открывать для себя новые перспективы в работе с клиентами».

Среди рассмотренных кейсов были и те, что вошли в перечень Big Data-продуктов Киевстар, наиболее востребованных бизнес-клиентами компании в 2018 году: таргетированной рассылки, определение портрета потребителя, построение карт наибольшего скопления целевой аудитории, скоринговые и антифрод-модели. Значительную долю проектов было реализовано выпускниками Big Data School прошлых лет, которые работают в Киевстар после окончания школы.

«В декабре мы выпустили уже третий набор студентов Big Data School. Он дал нам целеустремленных и талантливых выпускников, среди которых планируем выбрать лучших для работы в нашей команде, – комментирует Олег Волошко, начальник отдела аналитических продуктов Киевстар и куратор Big Data School 3.0. – Спрос на получение профессии Data Scientist растет с каждым годом - в этом году нам прислали 2 тыс. заявок против 1,7 тыс. в прошлом году. Мы уверены, что делаем очень правильное и полезное дело, взращивая дата-специалистов для украинского рынка. После окончания Big Data School от Киевстар они быстро трудоустраиваются и помогают компаниям становиться более эффективными с использованием современных технологий по обработке и анализу данных».