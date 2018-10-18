Киевстар объявляет третий набор в Big Data School

18 октября 2018, 13:45

Старт приема заявок начинается 17 октября и продлится до 7 ноября 2018 года.

После чего соискатели получат письменные тестовые задания, и при условии успешного прохождения этого этапа, будут допущены к индивидуальным собеседованиям. 30 лучших кандидатов станут студентами Big Data School 3.0 и бесплатно пройдут обучение у лучших преподавателей-практиков с 23 ноября по 2 декабря 2018 года.



Кому может быть интересна Big Data School 3.0?



Математикам, аналитикам, ИТ-специалистам, студентам вузов — всем, кто заинтересован темой Big Data, имеет навыки программирования на R или Python, осведомлен в темах машинного обучения, статистики, теории вероятности.



Какая программа ожидает студентов?



Уникальная программа Big Data School 3.0 построена на применении технологий Big Data для обработки больших массивов данных, а также на изучении алгоритмов машинного обучения.

Менторы проекта покажут успешные примеры использования Big Data в бизнесе и телеком-отрасли, научат студентов работе с инструментами обработки и агрегации больших данных, отработают применение навыков машинного обучения на практике.

В конце курса студенты подготовят курсовой проект. Для его реализации они получат реальную бизнес-задачу и будут иметь доступ к базе неперсонифицированных и агрегированных данных Киевстар. Обучение завершится сдачей экзамена и защитой курсового проекта.



Почему Киевстар уже в третий раз проводит Big Data School?

Самый крупный телеком-оператор Украины Киевстар определяет для себя одним из приоритетных направлений работу с большими данными и продуктами на их основе.



«Сегодня Киевстар — это 26,5 млн абонентов. Соответственно, мы имеем очень большое количество данных, которые обрабатываем, анализируем, и это дает нам большее понимание нашего клиента, — комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар. — Мы можем точнее представить себе его потребности и возможности, спрогнозировать его дальнейшее поведение. И на основании этого создавать более точные и полезные предложения, которые будут больше совпадать с ожиданиями абонентов».



Это касается и бизнес-клиентов, которым нужны услуги, разработанные на основе анализа больших данных. Под их заказ аналитики Киевстар разрабатывают скоринговые модели, строят Heatmaps для лучшего понимания точек скопления нужного сегмента клиентов заказчиков и расположения их торговых точек или банковских отделений, формируют look-alike модели и создают таргетированные рассылки, анализируют данные для определения портрета потенциального клиента, его потребностей, а также прогнозируют направления для дальнейшего успешного развития бизнесов и пр.



«Чтобы качественно работать с Big Data нужны специалисты очень высокой квалификации, — комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. — И поскольку рынок ими пока не обеспечен, мы сами подключаемся к взращиванию таких профессионалов. Это полезно и для Киевстар, ведь лучшие студенты получают возможность дальше работать в нашей команде, и для рынка — выпускники Big Data School востребованы во многих компаниях, которые понимают перспективность применения аналитики больших данных для увеличения прибыльности бизнеса».



Напомним, что в первые два набора в Big Data School было подано более 2600 заявок, 47 студентов успешно прошли курс обучения и получили сертификаты об окончании школы. 9 лучших выпускников Big Data School присоединились к команде Big Data-аналитиков Киевстар.