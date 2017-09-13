Киевстар объявляет второй набор в Big Data School

Образовательная программа школы нацелена на развитие талантливых специалистов в области машинного обучения и анализа больших данных.
Программа Big Data School этого года предложит студентам курс по машинному обучению и примеры применения Big Data в бизнесе, в том числе в телеком-отрасли; они научатся работать с инструментами обработки и агрегации больших данных, строить предиктивные модели, устанавливать и использовать необходимый для работы с данными софт, применять навыки машинного обучения на практике. Курс завершится экзаменом и защитой курсового проекта, в основу которого положен реальный бизнес-кейс.
Машинное обучение и большие данные в современном мире получают все большее распространение. Их используют для формирования стратегий развития компаний, прогнозирования рынков товаров и услуг, создания социальных и политических проектов, настройки персонализированных программ работы с клиентами и других областях.
«Перспективы развития Вig Data очень большие, поэтому квалифицированные аналитики в этой сфере уже сейчас востребованы и спрос будет только расти, – комментирует Виталий Султан, Digital директор Киевстар. – Киевстар уже второй раз организовывает бесплатное обучение для специалистов, которые в этом направлении хотят для себя большего. Так мы ищем талантливых аналитиков для работы в нашей компании и предоставляем возможность остальным получить навыки для профессионального роста».
К обучению в Big Data School от Киевстар приглашаются студенты, аналитики, математики, ИТ-специалисты, авторы технологических стартапов и другие желающие, интересующиеся темой Big Data. По результатам тестов и собеседований будут отобраны 20 претендентов, которые с 27 октября до 11 ноября пройдут интенсивное обучение по программе школы у известных менторов. Среди преподавателей Big Data School этого года Валентин Кропов (архитектор Big Data, основатель Киевского Комьюнити Обработки Больших данных), Сергей Марин (основатель Школы данных), Александра Клевец (архитектор и инструктор Big Data), Родион Миронов (архитектор Big Data и машинного обучения), Александр Крот (CEO и основатель ML Class).
Партнером проекта в 2017 году стал Инновационный Парк Unit.City.
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