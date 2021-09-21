Vodafone открывает третий набор в школу Big Data Lab

21 сентября 2021, 9:15

Vodafone объявляет о новом наборе в школу Big Data Lab, которая готовит аналитиков больших данных. Интенсивный полугодовой курс содержит весь спектр знаний, необходимых для старта карьеры в data science: учебные модули по изучению фундаментальных математических дисциплин, инженерии больших данных и доменной экспертизы. Знания закрепляются практикой в работе с реальными большими данными Vodafone.

Обучение будет проходить три раза в неделю онлайн. Во время лекций студенты могут общаться с преподавателями так же, как это происходит во время очного обучения.Команда преподавателей состоит из преподавателей ведущих технических вузов Украины и мира. Также в нее входят практикующие data science эксперты.Программа курса имеет углубленную практическую составляющую работы с большими данными, в которой предусмотрено поэтапное увеличение сложности задач. Начав с работы над "датасетом Титаника", классической задачей, ориентированной на начинающих в машинном обучении, студенты постепенно подходят к комплексному финальному проекту с большим датасетом Vodafone.Обучение очень насыщенное, поэтому требует сильную мотивацию, а также определенную математическую подготовку и знание языка программирования.Отбор в учебную группу подразумевает рассмотрение заявки, проверку знаний и прохождение собеседования. Старт занятий запланирован на 16 ноября.Абитуриентам, знаний которых недостаточно для обучения, будет предложено пройти четырехнедельный подготовительный курс, который содержит модули по математике и программированию. Подготовительный курс стартует 19 октября.